, grazie anche al contributo del Bodo Glimt, ed ecco partire immancabiliCon il solito, unico e comune denominatore:Perché con leiAnche in epoca di Var, della tanto invocata e benedetta “moviola in campo” , colei che avrebbe finalmente portata giustizia nel calcio, scongiurando così di favorire sempre i soliti. Dipende però come la si usa,, essendo capitato il contrario si è scatenato il solito pandemonio. Funziona così da sempre, con o senza Var.Nota a margine:a proposito di regolamenti sbandierati a destra e a manca,dopo la rissa di sabato scorso coi laziali, ma tant’è.quando riteneva ormai di avere la partita in totale controllo, condivido meno motivazioni addotte nel dopo gara. Ovvero:Non so quante volte, e in quante partite, abbiamo visto allenatori e giocatori invitare l’arbitro ad andare alla on field rewiew quando ritenevano non avesse preso la decisione corretta, stavolta che lo ha fatto si dice invece che ha stravolto il protocollo.. Mi pare che l’episodio soddisfi entrambicommettendo un errore corretto poi al Var. Se però si ritiene che l’arbitro avesse già deciso e non avrebbe dovuto tornare su quell’episodio, allora siamo al protocollo fai da te. E non si può nemmeno dirimere la questione sostenendo chperché allora è un altro sport, con altre regole.ma non è questo il caso, essendo l’entrata di Damfries netta e assolutamente incauta.Di sicuro non lo avrebbe ammesso Massimo Moratti, immediatamente ascoltato dalla RAI al termine della partita.. Dopodiché, il solito refrain anni 90: “Sono decisioni che feriscono il sentimento di chi va a vedere incontri di così alto livello”.. L’unica differenza tra lui e un tifoso qualunque la fa il cognome. Ma sarebbe anche ora di andare ad intervistare qualcun’altro.