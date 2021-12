(e lo credo bene, a quelle cifre e per così tanti anni sarebbe come sottoscrivere una polizza-vita),, diciamo così, non particolarmente florida, per un periodo di tempo così lungo, con un calciatore tanto cagionevole dal punto di vista fisico e parecchio discontinuo nel proprio rendimento., lo ritiene un top assoluto , l’ultimo di cui la Juventus dovrebbe privarsi., che di sicuro è il primo tifoso della Juventus, lo aveva escluso dalla top 10 mondiale. Aggiungo: due anni prima aveva dato persino il via libera alla cessione.. Il primo: troppi impegni per la squadra a gennaio non ammettono distrazioni (mah..). Il secondo: in società non sarebbero più così dell’idea di rinnovare alle cifre promesse in autunno (8 milioni + 2 di bonus) ma vorrebbero ridiscuterle al ribasso.. Già, perché in Argentina fa il concessionario. Parecchio strano che alla Juventus se ne siano accorti soltanto all’ultimo miglio. Tra l’altro, stratagemmi per aggirare questo empasse ne esistono parecchi , a cominciare dall’appoggiarsi ad uno studio legale dove esercitano già altri procuratori. Di sicuro lo sa pure Antun e lo sanno alla Juve, maetc. risorse aggiuntive non ce ne sono. Lo conferma il fatto che, nella sessione di gennaio, per l’eventuale mercato in entrata verranno presi in considerazione soltanto possibili prestiti. Tra l’altro, risulta chedefinitiva sul rinnovo dell’argentino verrà presa collegialmente nel corso della prossima riunione del cda Juve,, in concomitanza con la relazione semestrale di bilancio. Quindi,L’ultima velina racconta che le parti si sono già risentite, riaggiornate appunto per febbraio e che Dybala è assolutamente sereno e attende tranquillo la convocazione in sede per la firma.