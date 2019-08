Si ricomincia. E la griglia di partenza del vicepresidente juventino Pavel Nedved per il campionato 2019/20 è questa: Juve ovviamente in pole, perché “ha in rosa 24/25 giocatori di livello mondiale” e perché “la Juventus parte sempre per vincere tutto”.e, come tali, non si possono nascondere. Dopodiché, ovviamente, c’è il solito Napoli e, udite udite, pure la Fiorentina di Commisso. Poi tutti gli altri.i conti, ma che – nonostante la pessima congiuntura attuale - si ostinano a millantare un blasone che non c’è più.​