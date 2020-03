C’è chi capisce e apprezza, e chi fa di tutto per non capire e disprezzare. Ci sono le persone intelligenti, e gli idioti. I soliti, sempre gli stessi. Tutti ben identificabili. Quelli che ritengono di essere più furbi, più dotati, più informati, comunque “più” degli altri, e sono invece i peggiori. Quelli che puntualmente inquinano l’acqua del pozzo, soprattutto se a fare qualcosa di buono è un loro bersaglio da sempre, per motivi che sfuggono alla psiche umana.In questi brutti tempi di crisi pure per il pallone, all’interno del sistema calcio si è aperto un dibattito su un argomento delicato:. Visto che non giocano e nemmeno si allenano, ci si chiede se sia giusto pagarli. Ovviamente la risposta prevalente è no, ma farlo non è semplice, per naturali resistenze. Soprattutto con un sindacato calciatori () che non aiuta.. La dirigenza ne ha parlato coi propri senatori, quest’ultimi a loro volta con l’intero spogliatoio ed hanno raggiunto, nel giro di poco, un accordo:. Da rinegoziare solo nel caso in cui riprendesse la normale attività sportiva.. Una boccata d’ossigeno per il bilancio societario, anche in vista delle inevitabili perdite dovute al Covid-19 e non ancora quantificabili, ma sicuramente pesanti.ma una breve e serena concertazione tra le parti, con un’intesa raggiunta facilmente grazie anche alla massima disponibilità da parte dei giocatori. Primi dell’intera categoria ad avere accettato la decurtazione, nella speranza lo facciano presto pure i colleghi negli altri club., quelli “più intelligenti” degli altri, come i maiali di Orwell,Adesso i 90 milioni se li tengono o li devolveranno per fronteggiare l’emergenza coronavirus? Oppure avranno il buon gusto di devolverli a favore dei club finanziariamente più in difficoltà? È tutta una farsa: ora i giocatori rinunciano ad una piccola parte di stipendio per vedersela restituire tra qualche mese.. Juve brava? Sta facendo dei danni (ps. a chi?). Hanno voluto solo salvare un’azienda in profondo rosso e con un bilancio impresentabile. Nessun insegnamento etico da parte loro, sono quelli che ostentano ancora 37 scudetti nel loro stadio.Le opinioni sono opinioni, e vanno rispettate. Le scemate no. Soprattutto quelle dettate da un livore recondito. È squallore allo stato puro. Ancor più fuori luogo in giorni tristi e complicati come questi. Per la cronaca, i “più intelligenti” sappiano che –– è di ieri la notizia che J, in modo da evitare riduzioni del personale nel prossimo trimestre causa crisi economica. La macchina del letame entrerà in funzione pure stavolta?