Momento salamelecchi.. In effetti, così tanti fuochi d’artificio da parte di Madama nella finestra di gennaio non si vedevano da anni, sia in entrata che in uscita. Soprattutto al netto delle dichiarazioni natalizie di, forse persino di più. Quando si dice, diffidare sempre di ciò che dicono i dirigenti. Moggi, nel dire bugie, era un maestro, riuscì a mentire pure all’Avvocato., juventini in testa, men che meno a gennaio. Ed è stato un autentico colpo di teatro, di quelli che fanno saltare il banco e girare la testa ai tifosi.quanto a prolificità e perché, in una stagione finora deludente, almenoIl club non può permettersi di restarne fuori, per prestigio e per introiti. A maggior ragione dopo un investimento pesante come quello appena fatto sull’attaccante serbo e col bilancio bianconero che ancora sanguina. Quindi,Certo,– altrettanto inaspettate, perché gli indiziati alla cessione sembravano altri –, così come quella quasi definitiva (si spera) diha iniziato ad abbassare il tetto ingaggi bianconero, che anche senza Ronaldo resta il più alto della serie A.In attacco di sicuro, perché si è assicurata il centravanti più forte del campionato, molto giovane e quindi con un potenziale tecnico altamente migliorabile.Di sicuro ne segnerà tanti e migliorerà le performance dell’attuale reparto offensivo. In questa stagione e nelle prossime.Un buon mediano di spinta con attitudine agli inserimenti, uno che rompe e riparte.. Il classico saldo di gennaio, può comunque servire. Basta? Con tre competizioni da affrontare in 4 mesi,. Hanno provato a prendere Nandez, ma quando è sfumato non era pronto un piano B. Sembrava potesse essere, non lo è stato manco lui (nonostante sia di proprietà Juve).nemmeno perché devono proseguire la loro esperienza in Serie B, come ordinato da Allegri. La mediana passa così da 7 a 5 elementi. Si è preferito puntare su un difensore di prospettiva come, lasciato a Frosinone, piuttosto che rimpinguare il reparto in mezzo al campo., onde evitare di trovarsi poi a metà del guado con. Perché una cosa è certa: dopo i 90 milioni investiti per Vlahovic e gli 8 circa per Zakaria (comprensivi di oneri e commissioni), l’obiettivo minimo è il quarto posto. Altrimenti, nonostante lo straordinario mercato, sarà flop.