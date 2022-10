In una vittoria così larga contro l’, e di una portata quasi inaspettata,. Nel tabellino è tornato ad essere presente persino Moise(non segnava da mesi) e ha fatto doppietta pure, manca però il cannoniere serbo. Che, ad un certo punto, è stato pure sostituito con, che in un quarto d’ora ha fatto meglio di Dusan, sfiorando anche la segnatura personale. E DV9?. Tutto il contrario del derby, dove era riuscito ad essere decisivo e, per certi versi, trascinante. Con l’Empoli è tornato all’encefalogramma piatto. Si è rivisto il solito Dusan, incapace di scrollarsi di dosso il marcatore di turno...