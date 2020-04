Non sarà una serata come le altre per la nostra Italia e per una volta il coronavirus non c'entra. Siete chiusi in casa e non sapete dove rivolgere il vostro sguardo e non siete dei super fan di Harry Potter (questa sera andrà in onda sulle reti Mediaset l'ultimo film della saga)? Allora alzatelo al cielo, uscite sul balcone o affacciatevi alla finestra perchè questa sera arriva la SuperLuna.



Il nostro satellite natura sarà nella posizione più vicina del 2020 e apparirà, riporta l'Ansa, il 7% più grande e il 15% più luminosa di una normale Luna piena. Questa è la terza volta che accade in quest'anno, ma è un'occasione unica perchè non sarà più così vicina e così luminosa almeno per un anno.