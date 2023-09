Mauricio Pochettino, alla guida del Chelsea, si prepara ad affrontare l'Aston Villa di Unai Emery. Alla vigilia della sfida, il tecnico dei Blues ha parlato in conferenza stampa, svelando una pratica scaramantica particolare. Alla domanda sulla partenza a rilento del Chelsea l'argentino ha risposto:



"Date loro del tempo, date tempo ai limoni. Non è una battuta: vi servono se volete avere energia positiva per migliorare tutto quello in cui credete nella vostra vita. Io credo nei limoni ma al Tottenham hanno cominciato a funzionare dopo un anno e mezzo, due anni. Hanno bisogno di tempo, non sono magici ma comunque io credo nella loro energia. Ad oggi nel mio ufficio ne ho di diversi tipi, sia quelli gialli che quelli verdi. Vengono dalla Spagna e dall'Italia. Non voglio mentirvi, c'è una grossa scatola di limoni. Per quanto mi riguarda sono sempre stato convinto che i limoni gialli funzionassero molto meglio di quelli verdi, ma ora penso che ogni tipo possa dare comunque una mano. Se potessi avere un limone blu...sarebbe ancora meglio!"