Ha legato il suo volto a una delle versioni cinematografiche più riuscite del personaggio di Batman, ma l'attore britannico Christian Bale ha svelato in un'intervista a La Repubblica la sua passione per il calcio e in particolare per una squadra del campionato italiano: "Mi piace affittare una Vespa per girare la città. Mi diverte molto trovarmi a Roma durante le partite di calcio, i tifosi sfrecciano sugli scooter e urlano il nome delle loro squadre. Allora mi confondo tra loro e grido 'Lazioooooo'".