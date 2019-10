Inzaghi incartatato tra ragione - turnover - ed estetica, bel gioco. Un percorso Champions che sembra sempre più complesso, accidentato. Rispetto alla scorsa stagione, come riporta il Messaggero, la Lazio ha 1 punto in meno, ma aveva già affrontato Roma, Juventus e Napoli.



INZAGHI SI COMPLICA LA VITA DA SOLO - Il mister a volte se l'è complicata da solo, a volte è stata la squadra a metterci del suo, tra assenze di carattere ed eccessive differenze tra titolari e riserve. Un gap importante, evidenziato dal turnover massiccio. Per evitare un crollo di infortuni e prestazioni Inzaghi sta provando la strada della rotazione, ma fino ad ora senza risultati. Anche la gestione del capocannoniere della squadra, Immobile, fino ad ora è stato sul filo della pazienza: anche la sostituzione di Bologna non avrebbe fatto piacere all'attaccante. A proposito di pazienza: anche Lotito potrebbe perdere la sua, è sicuro di aver allestito una squadra da Champions...