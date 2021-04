"Presidenza Juve? No grazie, troppo casino". Intervenuta a 'Un giorno da pecora' su Radio Rai Evelina Christillin, dirigente dell'esecutivo Fifa, smentisce i rumors che la vorrebbero alla guida dei bianconeri in caso di un passo indietro di Andrea Agnelli: "Macché, si tratta di boatos, smentisco al 100%. Se mi piacerebbe? No, grazie, troppo casino, meglio stare nelle retrovie".



SUPERLEGA - Christillin si esprime poi sulle possibili sanzioni per le squadre che hanno aderito alla Superlega: "No, non credo vadano espulse, ci saranno delle sanzioni di tipo morale o qualcosa del genere, ma non si può fare il processo alle intenzioni".