Il passaggio in finale di Coppa Italia, seppur regali allala concreta possibilità di poter concludere - dopo due anni a secco - la stagione con un trofeo, non può invertire un giudizio complessivo, fatto di alti e bassi lontani dall'idea di squadra vincente tatuata nel dna bianconero. La decisione sulla posizione disembra ormai scritta, con il tecnico livorneseCoppa Italia o meno, la Juventus dovrà in ogni caso ripartire con un progetto rinnovato, non solo per necessità di dare uno scossone a livello di guida tecnica, ma anche per ripensare la rosa in alcune zone del campo. E così, con il probabile addio di Allegri, si configura una situazione che influirà inevitabilmente sullo status di alcuni giocatori., quelli più valorizzati durante la sua gestione, mentre dall'altra parte potranno

A trarre giovamento da un eventuale esonero di Allegri potrebbe essere sicuramentevolto dell'insoddisfazione silenziosa e in chiara sofferenza nell'ultimo periodo.l'esterno d'attacco (è quella la posizione in cui ha saputo rendere di più in carriera, non come seconda punta) potrebbe risultarenon tanto per feeling personale, quanto per questioni di libertà offensiva e compatibilità con il modulo. Discorso a parte, invece, quello della situazione contrattuale e del necessario rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Come per Chiesa, la scelta di ripartire con una nuova guida tecnica restituirebbe linfa anche a chi, comeha fatto fatica a imporsi ed ha trovato poco spazio nelle gerarchie dell'allenatore ex Milan (solo 570 minuti il primo, circa 900 in tutto il campionato il secondo). Anche in questo caso, dunque, il futuro si lega a doppio filo a quello di Allegri.

Dall'altro lato, a rischiare di finire ai margini in caso di addio del tecnico sono i fedelissimi. Coloro che - in un modo o nell'altro - hanno giovato dei dettami tecnico-tattici di Allegri in questi anni., ergendosi a leader del centrocampo juventino e incrementando notevolmente anche i propri numeri in zona gol. Allo stesso modo, chi in un certo senso "dipende" da Allegri è, il fedelissimo per eccellenza, che pur non avendo trovato né continuità, né crescita, non è mai stato messo in dubbio. Situazione, questa, che si andrebbe drasticamente a capovolgere. A parte, infine, il discorso su Alex Sandro, il quale appare a fine ciclo e con ogni probabilità saluterà a prescindere da tutto. Allegri o non Allegri.