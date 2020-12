@christyswandj Vi voglio bene parte 2 ♬Originalton MajaSophie

Sempre più scatenata, sempre più social, sempre più sexy. La dj Cristina Rescigni, meglio nota come Christy Swan non ha limiti e su instagram e tik tok sta mostrando tutti i lati di sé con ironia e sensualità.In passato ha dichiarato: "Una donna a cui piace il calcio è come un gol in trasferta, vale doppio" e da tifosa della Juventus spesso è stata anche paparazzata allo Stadium. Ha partecipato a Temptation Island ma è nelle discoteche più note d'Italia e di Ibiza che si scatena, più o meno come su Tik Tok dove incanta con video super sexy.Eccola nella nostra gallery.