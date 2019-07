Inzaghi crede alla Champions: tutti ora in casa Lazio remano dalla stessa parte. Questa squadra, con gli innesti mirati e immediati di Tare, Vavro e Lazzari in particolare, può inserirsi nel discorso Champions League. Come riporta il Corriere della Sera, ad una sola condizione: bisogna tenere Milinkovic.



MERCATO LAZIO - Le speranze di Inzaghi di centrare l'obiettivo tanto agognato si basano tutte sulla permanenza del serbo: in caso di partenza, bisognerebbe riprendersi tecnica e centimetri mancanti, Inzaghi avrebbe suggerito a mezza bocca il nome di Gagliardini. Ma con la conferma di Milinkovic, se non dovessero arrivare offerte appetitose, Inzaghi si troverebbe dalla stessa parte di Lotito e Tare: anche lui sarebbe disposto a credere alla Champions.