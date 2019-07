Dopo sole nove presenze e zero gol, si è già conclusa l'avventura di Cedric Soares all'Inter. Il 30 giugno, terminato il prestito, il classe 1991 portoghese ha fatto ritorno al Southampton. Ha di che consolarsi da questa delusione però l'esterno cresciuto nello Sportig Lisbona. Il motivo? La bellissima Filipa Brandao, che da pochissimo è diventata sua moglie e che lo accompagna nella vita fin dal 2016. Su Instagram, dove è seguita da oltre 40 mila followers, Filipa posta le sue immagini più sexy, comprese quelle in spiaggia (lei e Cedric amano trascorrere le loro vacanze in particolar modo in Italia, dove apprezzano in particolare Capri). GUARDA LE FOTO PIU' HOT!