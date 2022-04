La querelle che ha visto coinvolti Wanda Nara, l'ex capitano dell'Inter e oggi attaccante del PSG Mauro Icardi, e la modella China Suarez non ha ancora visto la parola fine e, anzi, si arricchisce di un nuovo dettaglio. Nelle ultime settimane, infatti, la moglie e procuratrice del bomber argentino è volata in patria per continuare a pubblicizzare il lancio del suo negozio di cosmetici e l'occasione si è fatta ghiotta per la China Suarez che, tornata single, ha ripreso a scrivere a Maurito chiedendogli un appuntamento.



La notizia è stata svelata dal noto programma tv argentino Los Angeles de la Manana che per primo aveva riportato i dettagli del tradimento (più o meno compiuto) di inizio anno. Icardi pare che questa volta abbia tentennato, ma non abbia detto no e questo ha mandato su tutte le furie Wanda. Nuova crisi all'orizzonte? Ecco le foto della China Suarez nella nsotra gallery.