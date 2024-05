Ciao, non solo Lukaku: 11 giocatori in uscita. Il risparmio è di oltre 40 milioni

Un match importante per l'Europa, l'ultimo all'Olimpico per molti giocatori della Roma. Quello contro il Genoa sarà l'ultimo ballo in casa per buona parte della rosa giallorossa, che in estate vivrà una minirivoluzione. Secondo La Gazzetta dello SportPartiamo dalla fine, dall'attacco, che in attesa di conoscere il futuro di Dybala perderà quasi sicuramente Romelu. Troppi i 43 milioni di euro chiesti dal Chelsea per il riscatto, il belga tornerà a Londra (ma sarà solo di passaggio), mentrefarà rientro al Bayer Leverkusen, che per cederlo a titolo definitivo pretendeva 12,5 milioni di euro.

Nessuna chance di conferma neanche per, a Roma, soprattutto a causa degli infortuni, poco più che un turista. Riscattarlo dal Psg sarebbe costato 11 milioni di euro, i giallorossi lasciano partire un giocatore costato 3,6 milioni di euro d'ingaggio, che ha dato poco alla causa. Via anche(andrà a giocare),(in scadenza),(torneranno al Leeds) PIù, per sei mesi costato 400 mila euro (la Juve gli chercherà una sqaudra all'estero).Poche chance di conferma anche per, che De Rossi vorrebbe tenere ma ha un ingaggio di 3 milioni di euro netti,, per il quale si lavora a una buonuscita, e. Mentre pemolto dipenderà dalle offerte.

La Roma di De Rossi ripartirà da Svilar, Mancini, Ndicka, Pellegrini, Cristante ed El Shaarawy. Più Angelino, che verrà riscattato dal Lipsia per 5 milioni di euro. Il resto è tutto da decidere.