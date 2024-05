Roma, da Smalling a Lukaku: chi resta e chi parte, le scelte di De Rossi

La Roma che verrà sarà firmata Daniele De Rossi. L'allenatore giallorosso scelto a sorpresa per sostituire Mourinho si è guadagnato conferma e rinnovo grazie ai risultati sul campo e ora è in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League., il tecnico ha già qualche idea e appena finisce la stagione si siederà a tavolino con la dirigenza per pianificare la strategia.- Il Corriere dello Sport ha analizzato la rosa giallorossa per capire chi resta e chi può partire, spiegando che giocatori comeper lui sono intoccabili; e come loro anche. Un gruppo di fedelissimi sui quali l'allenatore vorrebbe contare anche il prossimo anno.verrà riscattato dal Lipsia per 5 milioni,avrà più spazio e dovrebbe rimanere anche. De Rossi vorrebbe tenere anche, ma considerando che è stato preso a zero la società valuterà eventuali offerte in ottica plusvalenza.falso nove alla Totti, questa è l'idea dell'allenatore: ma sul futuro de La Joya è ancora tutto aperto e al momento non c'è la certezza che rimanga anche nella prossima stagione.

- Verso l'addio, che con l'esplosione di Svilar è diventato il secondo portiere e andrà via in cerca di un nuovo progetto; insieme a lui dovrebbero salutare anche, per i quali la Roma non eserciterà il riscatto e Huijsen, che tornerà alla Juventus per fine prestito dopo essere arrivato su richiesta di Mourinho. Discorso a parte per: i giallorossi non hanno né diritto né obbligo di riscatto dopo il suo arrivo in prestito al Chelsea, ma a fine stagione potrebbero fare un tentativo con l'idea di provare a trovare una nuova formula per confermarlo.

- Le ultime partite di campionato serviranno ad alcuni giocatori della rosa per convincere la società a tenerli. Sono quei calciatori col futuro incerto e sui quali verranno fatte più valutazioni: daad- non è escluso che possa diventare lui l'attaccante titolare del prossimo anno se dovesse andare via- passando per(diritto di riscatto a 5 milioni),, che con De Rossi hanno trovato meno spazio e potrebbero partire in caso di offerte importanti.