“Insieme ce la facciamo”. E’ questo il nome dell’iniziativa benefica organizzata dal Torino, in collaborazione con i propri sponsor, per aiutare le famiglie in difficoltà in questo periodo di emergenza sanitaria. La società granata spedirà centinaia di pacchi, contenenti cibo, mascherine ma anche sciarpe del Toro, alle diocesi di Torino e Cuneo che, a loro volta, li distribuiranno alla Caritas e, infine, arriveranno nelle mani di chi più ne ha bisogno.



IL MESSAGGIO DI CARIO - “Il Toro è da tutti riconosciuto come una Grande Famiglia, in noi è forte e radicato lo spirito di appartenenza, così come il senso di condivisione. Nelle avversità si cerca di aiutare chi è rimasto solo, chi sta attraverso un particolare momento di difficoltà. Con il cuore. Forza Vecchio Cuore Granata: non è uno slogan, è uno stile di vita” si legge nella lettera, firmata dal presidente Urbano Cairo, presente in ogni pacco.



“Verranno donati alle varie diocesi di Torino e Cuneo che poi passeranno alle Caritas. Quindi tranquilli, arriveranno a destinazione. Aiuteremo centinaia di famiglia a passare una Pasqua serena e superare questo momento difficile per tutti” ha spiegato in un video il cappellano della società granata Don Riccardo Robella.