Si è spento quest’oggi, a Parma, Vittorio Adorni, ex campione di ciclismo. L’85enne, che ha vinto un Giro d’Italia nel 1965 (durante l’epoca segnata dalla rivalità tra Gimondi e Merckx) e un prestigioso Mondiale nel '68 a Imola dopo una fuga in solitaria di 90 km, è stato professionista per nove anni ricoprendo anche il ruolo di commentatore televisivo.