Un'altra giornata di Serie A, altre voci che si aggiungono alla già lunga lista diche stanno condizionando il campionato., le tre squadre ora in testa alla classifica alle prese con stop che si incastrano a catena uno dietro l'altro: ultimi quelli di(ginocchio da valutare) e il tritticoper gli azzurri, che vanno ad aggravare una situazione già critica per le squadre di Pioli e Spalletti.- Proprio la capolista infatti continua a perdere pedine chiave dell'undici titolare. Il pareggio con rimonta subita in casa del Sassuolo fa male, perché lascia strascichi pesanti anche dal punto di vista fisico se si pensa che i tre infortuni citati in precedenza sono tutti di natura muscolare: adduttore per, indurimento del polpaccio pere flessore per. Tre protagonisti che raggiungono in infermeria altri due pezzi pregiati come, da valutare per il Milan, e, che dovrà stare fermo decisamente più a lungo, senza dimenticare, nuovamente ai box per gastroenterite dopo aver appena recuperato da uno stiramento.- Non sta meglio il Milan, che aveva appena festeggiato il rientro di(rispettivamente dopo l'operazione al polso e dopo i fastidi all'anca) ma ora teme di perdere a lungoper il problema al ginocchio in avvio di gara con il Genoa, in attesa degli esami strumentali per decretare l'entità del guaio. Lo stop per le prossime gare è comunque certo, un'altra tegola per Pioli che in difesa fa già a meno dida tre giornate e ha scelte limitate anche in attacco, dovesono ancora fermi per guai muscolari mentreè sulla via del recupero. Sollievo solo dal centrocampo, conalle prese con la labirintite ma nulla che preoccupi lo staff rossonero.E i nerazzurri? Per Inzaghi al momento non ci sono criticità particolari in vista delle prossime gare. Vero che contro lo Spezia mancavano due terzi della difesa titolare, ma non si tratta di problematiche a lungo termine:ha dato forfeit per una gastroenterite,corre verso il rientro dopo il risentimento muscolare alla coscia destra. Ci vorrà una settimana in più per rivedere invece, da valutare ancheche comunque non è un titolare per il tecnico.@Albri_Fede90