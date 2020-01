Come ogni anno, l'Osservatorio del calcio Cies pubblica la lista dei calciatori più valutati dei diversi campionati, e all'inizio del decennio la corona tocca a Kylian Mbappé, Francia e Paris Saint Germain, valutato 265 milioni di euro. Il resto del podio vede Raheem Sterling, Inghilterra e Manchester City, al secondo posto con una valutazione di 223,7 mln, terzo l'ex romanista Mohamed Salah, Egitto e Liverpool, con 175,1 mln.



Nel campionato italiano il giocatore più valutato è l'interista Lautaro Martinez (115,7 milioni di euro). Secondo in classifica un altro nerazzurro, il belga Romelu Lukaku con 100,2 milioni. Seguono Fabian Ruiz (91,4 milioni), davanti a Paulo Dybala (91,2 milioni). Chiude la top 5 Nicolò Zaniolo (86,3 milioni), mentre Cristiano Ronaldo ha un valore di 80,3 milioni e occupa il settimo posto.



Per quanto riguarda, infine, i calciatori di nazionalità italiana, Zaniolo è seguito dal centrocampista dell'Inter Nicolò Barella (82,1 mln). Terzo in classifica Jorginho del Chelsea (74,5 mln), seguito da Gianluca Mancini (62,3 mln) e Andrea Belotti (60,1 mln). Curiosamente, il capocannoniere del campionato Ciro Immobile è lontano dai vertici con 58,4 mln.