Il valore del cartellino di Mauro Icardi è sceso di quasi 20 milioni di euro. Chi lo dice? Il Cies, l'Osservatorio del calcio di Neuchatel, con il valore del cartellino del capitano dell'Inter che, negli ultimi 12 mesi, tenendo in considerazione le fluttuazioni di mercato, è passato da 108,4 milioni di euro a 89,5 di questo mese.



Calio cominciato nel novembre 2018, mentre in precedenza c'era stata un'impennata, arrivando fino a 94,7 milioni. Aumenta di valore Dybala, che dai 161 milioni dello scorso anno passa a 165,8; così come Ronaldo, che da 78.6 passa a 127 milioni. E Donnarumma? Sale anche il portiere del Milan, che dai 48,8 milioni dello scorso passa ai 59,5 di febbraio 2019.