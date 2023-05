L'International Center for Sports Studies (CIES) ha pubblicato i dati dei giocatori con il valore di mercato più alto. A oggi Haaland e Vinicius sono quelli in cima alla lista con un valore di mercato di 200 milioni di euro.



Dietro di loro, con un valore di 150 milioni ci sono Bellingham - che sta per diventare un giocatore del Real Madrid - Pedri, Jamal Musiala (Bayern) e Mbappé. Con 100 milioni ci sono Martinelli (Arsenal) e Gvardiol (Lipsia).



Per realizzare questo studio, il CIES tiene conto dell'età, delle prestazioni del calciatore e del suo contratto attuale, che influenza il valore del markup se un giocatore termina il suo contratto alla fine della stagione.



I giocatori con il valore di mercato più alto delle quattro semifinaliste di Champions League sono Erling Haaland e Vinicius, entrambi con 200 milioni di euro. Alle loro spalle Lautaro (Inter), con 80 milioni e Rafael Leão (Milan), con 60.