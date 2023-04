Vinicius junior è a tutti gli effetti l'uomo-Champions del Real Madrid, a un passo dalla qualificazione in semifinale. L'attaccante brasiliano, come riporta Opta, è stato coinvolto in 21 gol nelle sue ultime 21 partite di Champions dei Blancos, segnando 10 gol e facendo 11 assist. Dall'inizio del 2021/22 è l'unico giocatore a raggiungere la doppia cifra sia di reti che di passaggi decisivi.