Arturo Vidal è comunque carico in vista dell'ultima partita di qualificazione ai Mondiali che il suo Cile disputerà contro l'Uruguay. Per la Roja le speranze di accedere ai playoff sono ridottissime: "Qualunque cosa accada domani, daremo la vita per la nostra Nazionale. Entreremo in campo come leoni in cerca di un sogno, e potremo così goderci quest'ultima partita di qualificazione con il nostro pubblico. Viva il Cile!”, ha scritto su Twitter il centrocampista dell'Inter. Per il Cile l'unica possibilità per giocarsi i playoff è vincere contro l'Uruguay e sperare che né Perù né Colombia vincano contro le già eliminate Paraguay e Venezuela.