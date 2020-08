La Cina dà il via libera a un parziale ritorno del pubblico negli stadi. Succederà in occasione del big match della Super League fra Beijing Guoan e Shanghai SIPG in programma sabato. Il campionato cinese, partito il 25 luglio scorso con cinque mesi di ritardo sul previsto a causa del coronavirus, si svolge concentrato nelle 'bolle' di Suzhou e Dalian, con tutte le squadre che giocano solo ed esclusivamente negli stadi di queste due città. Sipg-Guoan è prevista a Suzhou, e dopo una riunione fra i vertici della federcalcio cinese e le autorità locali è stato deciso di dare il via libera alla presenza sugli spalti di 1.900 spettatori, di cui 500 tifosi dello Shangai e 500 del team di Pechino.