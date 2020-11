Otto presenze, un gol e un assist in un inizio di stagione che, per il Porto, è a tutti gli effetti da incorniciare. Matias Uribe centrocampista colombiano classe 1991 è uno dei segreti della formazione allenata da Sergio Conceicao che grazie a lui trova equilibri e grinta in mezzo al campo.



Anche Uribe ha però un segreto per il suo successo ed è rappresentato dalla bellissima e seguitissima compagna Cindy Alvarez Garcia. La modella colombiana, con una fisicità tipicamente sudamericana, è infatti un'autentica bomba. Incontenibile sui social dove sfiora i 500mila follower. Ha anche creato una sua linea di lingerie e intimo: "Made by me" che sponsorizza da sola, con foto e video da lustrarsi gli occhi.



Eccone alcuni esempi nella nostra gallery