Dopo la sconfitta nei playoff il Brescia ha solo sfiorato la Serie A, ma c'è un giocatore che potrebbe tornarci per davvero. Si tratta di Andrea Cistana, il difensore classe '97 per il quale secondo Il Messaggero Veneto c'è la fila fuori dalla porta della società: lo vogliono Fiorentina, Sampdoria, Monza e Bologna; davanti a tutti però c'è l'Udinese, decisa ad affondare il colpo per anticipare la concorrenza. La richiesta si aggira intorno ai 6/7 milioni di euro.