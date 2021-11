Nuovi sviluppi per la vicenda che ha coinvolto, il quale insieme a tre suoi amici, tutti genovesi,Proprio oggi, 26 novembre, un giorno dopo la giornata mondiale contro la violenza sulle donne,La gup Caterina Interlandi ha infatti stabilito, dopo l'udienza preliminare al tribunale di Tempio Pausania, cheLo stupro sarebbe avvenuto ai danni di una ragazza italo-norvegese e di una ragazza milanese nel luglio di due anni fa, in una villa in Costa Smeralda. La denuncia delle ragazze ha poi dato il via alle indagini.I quattro indagati, tra cui Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, insieme al già citato Ciro Grillo, dovranno dunque difendersi dalle pesanti accuse nella sede della prima udienza dibattimentale, prevista come già detto per il 16 marzo 2022. Questo quanto deciso dal gup in tribunale, dove erano presenti soltanto tre dei sei avvocati della difesa.Mentre presenti all'udienza vi erano l'avvocato Giulia Bongiorno, in rappresentanza della ragazza italo norvegese, e l'avvocato Vinicio Nardo di Milano, per l'altra studentessa vittima della vicenda. A sostenere l'accusa è stato il procuratore capo di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, che condurrà anche il processo durante la prima udienza, in sostituzione degli altri pm ritenuti troppo giovani.. La consulenza medico-legale firmata dal prof. Enrico Marinelli, voluta dall’avvocato Giulia Bongiorno, difensore di una delle ragazze, afferma che non si possa escludere, almeno in linea teorica, l’uso di sostanze inibitorie, come il Ghb. Questo andrebbe a sommarsi all’alcol assunto dalle ragazze, che avrebbe compromesso la loro capacità decisionale e la possibilità di esprimere la loro reale volontà.quando quattro ragazzi e due ragazze, insieme ad una serata al Billionaire, decidono poi di trasferirsi nella villa di Cala di Volpe dove si sarebbe consumato lo stupro.. Tutt’altra la versione delle ragazze, non consapevoli né tantomeno consenzienti.