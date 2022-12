Cittadella-Bari 0-3



IL TABELLINO



Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli (46’ Carriero) , Del Fabro, Frare, Donnarumma; Mastrantonio (69’Mazzocco), Vita, Branca; Antonucci (69’Embalo); Magrassi (6’ Lores Varela), Tounkara (49’ Cassandro). All. Gorini



Panchina: Maniero, Perticone, Visentin, Embalo, Mazzocco, Ciriello, Carriero, Pavan, Lores Varela, Danzi, Cassandro, Asencio



Bari (4-3-2-1): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Maiello (87’ D’Errico), Benedetti (87’ Terranova); Folorunsho (75’ Mallamo), Botta (64’ Bellomo); Scheidler (75’ Salcedo). All. Mignani



Panchina: Frattali, Antenucci, D'Errico, Salcedo, Galano, Terranova, Zuzek, Mazzotta, Bosisio, Bellomo, Cangiano, Mallamo



Arbitro: Piccinini



Assistenti: Rossi e Trasciatti



Quarto Ufficiale: Manganiello



VAR: Guida; AVAR: Bercigli



Ammoniti: Lores Varela (C) Mastrantonio (C), Carriero (C), Maiello (B)



Marcatori: 13’ Scheidler (B), 32’ Folorunsho (B), 69’ Maita (B)



Angoli: 7-3



Recupero: 3’pt, 3’ st.