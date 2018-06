CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Varnier, Benedetti (dal 2′ st Pezzi), Adorni, Bartolomei, Iori, Settembrini, Schenetti, Vido (dal 32′ st Strizzolo), Kouame (dal 41′ st Pasa). A disposizione: Paleari, Lora, Chiaretti, Arrighini, Pelagatti, Liviero, Maniero, Pasolo. Allenatore: Venturato.



BARI (4-3-3): Micai, Sabelli (dal 17′ st Brienza), Gyomber, Marrone, Balkovec, Basha, Henderson, A. Tello, Iocolano (dal 18′ st Cissè), Galano (dal 31′ st Floro Flores), Nené. A disposizione: De Lucia, Conti, Oikonomou, Petriccione, Kozak, Anderson, Improta, Diakitè, Busellato. Allenatore: Grosso.



Reti: al 6′ st Galano, al 13′ st Bartolomei, al 24′ st Bartolomei, al 42′ st Nené



Ammonizioni: Settembrini, A. Tello, Sabelli, Gyomber, Schenetti, Bartolomei, Nené



Espulso al 9′ sts Gyomber per proteste, al 12′ sts Brienza per brutto intervento su Schenetti, al 13′ sts Sabelli dalla panchina per reiterate proteste



Recupero: nessuno nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa, 1 minuto nel primo tempo supplementare, 3 minuti nel secondo tempo supplementare