Cittadella-Cosenza 1-3 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 2’ Vita (CI), 57’ e 63’ Bruccini (CO), 71’ Baez (CO)



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Camigliano, Benedetti; Vita, Iori (61’ Pavan), Branca; Luppi (75’ Panico); Diaw (83’ Bussaglia), Celar. All. Venturato



Cosenza (4-3-3): Perina; Corsi (45’ Bittante), Idda, Monaco (55’ Capela), Legittimo; Bruccini, Kanoutè (83’ Greco), Sciaudone; Carretta, Riviere, Baez. All. Braglia.



Arbitro: Robilotta di Sala Consilina



Ammoniti: 38’ Bruccini (CO), 56’ Cammigliano (CI), 62’ Benedetti (CI), 67’ Luppi (CI), 86’ Perticone (CI), 91’ Idda (CO)