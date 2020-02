Venezia-Frosinone 1-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 6' Mancuso (E), 38' Adorni (C), 73' Bajrami (E)



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Bendetti; Proia (87' Rosafio), Iori, Gargiulo (80' Vita); D'Urso (59' Luppi); Diaw, Stanco. All: Venturato



Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Sierralta, Romagnoli, Balkovec; Fratesi, Ricci (25' Stulac); Henderson; Bajrami, Mancuso (75' La Mantia), Tutino. All: Marino



Arbitro: Abbattista di Molfetta



Ammoniti: 16' Henderson (E), 18' Gargiulo (C), 92' Adorni (C)