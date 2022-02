Ecco le formazioni di Cittadella e Frosinone, che si sfidano al Tombolato per la 26esima giornata di Serie B:



CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Del Fabro, Frare, Donnarumma; Lores Varela, Pavan, Branca; Antonucci; Tounkara, Beretta. All.: Gorini.



FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Barisic; Garritano, Ricci, Lulic; Ciano, Charpentier, Zerbin. All.: Grosso.