CITTADELLA-GENOA 0-1 (primo tempo 0-0)

Marcatori: 25 ’ st Gudmundsson (G)

Assist: 25 ’ st Coda (G)



CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Perticone, Frare (33’ st Magrassi), Giraudo; Vita, Branca (24’ st Del Fabro), Carriero (1’ st D. Donnarumma); Crociata; Antonucci (32’ st Maistrello), Ambrosino (1’ st Varela). (A disp: Maniero, Embalo, Felicioli, Mastrantonio, Pavan, Mattioli, Danzi) All. E. Gorini.



GENOA (3-5-2): Martinez; Bani (12’ pt Ilsanker), Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman (19’ st Dragus), Criscito (19’ st Puscas); Gudmundsson (39’ st Sturaro), Coda (39’ st Aramu). (A disp: Semper, Agostino, Matturro, Hefti, Jagiello, Touré, Salcedo, Lipani, Ekuban). All. A. Gilardino.



ARBITRO: Federico Dionisi dell’Aquila; Assistenti: M. Scatragli e L. Moro; IV Uomo: Marotta; VAR: L. Banti; AVAR: O. Muto.

AMMONITI: 25' pt Branca (C), 28’ pt Giraudo (C), 38’ pt Vita (C), 39’ pt Perticone (C); 2’ st Varela (C), 11’ st Coda (G), 22’ st Dragus (G), 24’ st Donnarumma (C), 28’ st Crociata (C), 32’ st Badelj (G).

ESPULSO: 42’ pt Giraudo (C) per doppia ammonizione

RECUPERO: 3’ pt; 5’ st.