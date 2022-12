Il direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti, a Il Mattino di Padova, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni riguardanti il prossimo mercato invernale: “Manca un mese all’apertura: oggi è presto per pensarci. Il che non vuol dire che resteremo fermi, ma occorrerà valutare bene cosa fare eventualmente, anche perché in giro non vedo fenomeni che possano arrivare qui e risolvere le partite: chi ha giocatori bravi in genere se li tiene stretti e non li cede adesso. Per cui, intanto, pensiamo a recuperare i giocatori che abbiamo”.