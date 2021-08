CITTADELLA-MONZA 2-1



Marcatori: 7′ Okwonkwo (C) 25′ Carlos Augusto (M) 39′ Tounkara (C)



Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Frare, Adorni, Benedetti (85′ Donnarumma); Vita (85′ Tavernelli), Danzi (65′ Gargiulo), Branca; Baldini; Okwonkwo (27′ Tounkara), Antonucci (65′ D’Urso) All. Gorini (Maniero, Perticone, Mattioli, Ciriello, Icardi, Smajlaj, Mastrantonio)



Monza (3-5-1-1): Di Gregorio; Sampirisi (65′ Paletta), Bellusci, Caldirola; Pedro Pereira (87′ Donati), Brescianini, Scozzarella (85′ D’Alessandro), Barillà (65′ Colpani), Carlos Augusto; Machin (46′ Ciurria); Gytkjaer All. Stroppa (Sommariva, Ravarelli, Siatounis, Vignato, Pirola)



Arbitro: Sig. Di Martino di Teramo (Cipriani – Valeriani)



Note: pomeriggio afoso, spettatori . Recupero: 6’+6′. Ammoniti: Bellusci (M) Cassandro (C) Benedetti (C) Caldirola (M)