Cittadella-Venezia 3-2 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 11' Bentivoglio (V), 17', 72' e 83' Finotto (C), 19' Drudi (aut.) (V)



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Drudi, Benedetti (47' Rizzo); Settembrini, Iori (81' Pasa), Branca; Schenetti; Finotto, Strizzolo (81' Scappini). All. Venturato.



Venezia (4-2-3-1): Vicario; Coppolaro, Modolo, Domizzi, Bruscagin; Suciu (77' Citro), Bentivoglio; Falzerano, Di Mariano, Segre (73' Pinato); Vrioni (74' St Clair). All. Zenga.



Arbitro: Piccinini di Forlì



Ammoniti: 12' Branca (C), 19' Schenetti (C), 36' Benedetti (C), 49' Di Mariano (V), 55' Bentivoglio (V), 63' Iori (C), 66' Strizzolo (C), 75' Frare (C), 88' Coppolaro (V)



Foto: Facebook