Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, parla al Corriere del Veneto della stagione appena conclusasi, con la Serie A sfiorata, e del suo futuro: ""Era un esame di laurea e l’abbiamo passato a metà. Io la penso così, anche perché fino a quando siamo rimasti in undici contro undici eravamo in Serie A... Futuro? Ne parliamo fra una quindicina di giorni. Mi vogliono Chievo e Perugia? Per il momento ho il contratto a Cittadella. Non ho intenzione di parlare d’altro, è appena finito tutto".