L'allenatore del Cittadella, Roberto Venturato, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla semifinale dei playoff di Serie B sul campo del Frosinone: "Stasera abbiamo un solo risultato. Vincere non sarà facile, il Frosinone è tra le squadre più forti del campionato. Il pubblico inoltre darà entusiasmo e passione alla squadra. Loro hanno l'opportunità di far passare il tempo, avendo due risultati, ma noi dobbiamo pensare solo a giocare, non ad altro, e provare a vincere".