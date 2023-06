Kevin, ha parlato alla vigilia della finale di Champions contro l'inter, in conferenza:"È vero, sono qui da tanto tempo, ci sono stati momenti incredibili. Alti e bassi, giochiamo questa competizione da tempo e non siamo riusciti a vincere: penso che abbiamo fatto bene, se riuscissimo a vincerla sarebbe ovviamente fantastico per tutti"."Lo ringrazio, penso che lavoriamo durissimo per giocare al massimo. Abbiamo vinto tante partite e tanti trofei in Inghilterra, penso che tutti sappiano di cosa siamo capaci di fare: ci proveremo anche domani"."Beh l'interruzione è stata molto strana, ognuno l'ha vissuta in maniera diversa. Io ovviamente sono molto orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto come squadra: abbiamo fatto cose fantastiche e manca l'ultimo gradino, da scalare domani"."No, assolutamente no. Sto benissimo con mia moglie. Scherzi a parte, il feeling che abbiamo in campo è difficile da spiegare: a volte io capisco cosa vuole e lui capisce cosa voglio. Ci colleghiamo bene e direi che siamo riusciti ad aiutare bene la squadra finora. Spero che domani sappia quello che sa fare"."Abbiamo studiato bene l'Inter, sappiamo di cosa sono capaci sia come squadra che a livello di singoli. Non ci aspettiamo una partita troppo aperta come spazi, è una finale. Dovremo cercare di giocare come sappiamo, con fiducia. Così, alla fine potremmo trovare occasioni e segnare gol"."Beh, negli ultimi anni molte squadre di bassa classifica in Premier League giocano a cinque in difesa. Il vantaggio che ha l'Inter è che conoscono benissimo questo sistema, i giocatori conoscono il loro ruolo e ovviamente sono molto bravi"."Dipende... Se vinci la Champions ottieni una delle cose più prestigiose che puoi vincere, sia come squadra che come giocatore. Domani abbiamo la possibilità di provarci"."Potrò rispondere solo domani. Abbiamo perso due anni fa, capita. Dobbiamo imparare da quello e domani abbiamo un'altra occasione di dimostrare che possiamo vincere questa coppa"."Non sento tanta differenza. Magari, il fatto che quest'anno abbiamo giocato una finale pochi giorni fa, mentre due anni fa venivamo da due settimane senza grandi impegni"."Penso che chiunque avrebbe tutte le energie del mondo, per una gara così. Se stai bene, puoi giocare per tutto l'anno. Se sei in forma, puoi giocare ogni 2-3 giorni. La cosa più complicata è il recupero a livello mentale. Però non vedo che problemi possano esserci in una finale di Champions: domani entrambi i giocatori avranno tutte le energie del mondo"