Sergio Aguero nella giornata di mercoledì annuncerà la sua decisione di ritirarsi dal calcio. L'argentino del Barcellona, preso atto di non poter più continuare a giocare ad alti livelli dopo essere stato fermato per un'aritmia cardiaca nel corso della partita contro l'Alavés, comunicherà le sue intenzioni: presente all'annuncio anche il suo ex tecnico al City, Pep Guardiola.