No sabe ni donde esta jshgfsghh pic.twitter.com/RmEnjfW7pT — Manu. (@GxlDePaulinho) June 12, 2023

Di seguito vi proponiamo le migliori immagini della festa di Guardiola e dei suoi uomini.

Ilcampione d'Inghilterra, della FA Cup e d'Europa è tornato a casa per un meritatissimo bagno di folla: pullman scoperto e giro per le vie di Manchester inondate di gente e colorate di Sky Blue per la realizzazione di un sogno coltivato per anni e alimentato dai miliardi dello sceicco Mansour. Il, l'equivalente del Triplete centrato dall'Inter nel 2010, è realtà. Tra i più coinvolti Jack Grealish, che si è letteralmente scatenato a ritmo di musica e bevute.