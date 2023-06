La finale di Champions League non ha sorriso all'Inter, sconfitta 1-0 dal Manchester City, ma ha rappresentato un appuntamento imperdibile per gli italiani. Gli ascolti in chiaro si sono impennati e, su Canale 5, la gara è stata seguita da 8.869.000 spettatori con uno share del 45,6%. L’ultima volta con dati simili risale all’ultima finale giocata da un’italiana, la Juventus nel 2017. I bianconeri sfidarono a Cardiff il Real Madrid, perdendo per 4-1. Quella sfida registrò 13.010.000 di spettatori con uno share del 54,89%.