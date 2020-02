Benjamin Mendy, terzino sinistro del Manchester City, ha parlato ai microfoni di FourFourTwo del cammino che lo ha portato a vestire la maglia dei Citizens: “A Le Havre c’era chi preferiva il Marsiglia e chi il PSG. Quando sono andato per la prima volta al Velodrome, però, è stato amore a prima vista e mi promisi che un giorno avrei giocato lì. Ho firmato con l’OM un anno dopo. E’ vero, sarei dovuto andare al Sunderland ma volevo prima fare qualcosa di grande per il calcio francese. Così ho preferito poi accettare la sfida del Monaco prima di arrivare in Inghilterra”.