Adriano Imperador some após noitadas e perde contrato de trabalho para comentar a final da Champions League.



Ex-jogador foi contratado pela ESPN internacional para comentar a final do jogo deste sábado, em Istambul, mas sumiu e perdeu o voo.



Via: Extra



Nuovo aneddoto legato alle notti brave di Adriano. Per l’occasione,per assistere alla finale di UEFA Champions League, dove si stava dirigendo per lavorare come commentatore di ESPN.Secondo i media brasiliani,Un nuovo evento nella storia dell'ex giocatore brasiliano che è sempre stato caratterizzato da questi particolari episodi.