Sergio Aguero ci ripensa. In seguito al trionfo Mondiale della sua Argentina, il Kun ha deciso di tornare a giocare. Dopo aver lasciato il calcio professionistico lo scorso anno per un problema cardiaco, l'attaccante indosserà ancora gli scarpini e lo farà con il 'Kunisports', la sua squadra che partecipa alla Kings League (promossa dall'ex Barcellona Gerard Piqué): "Sarò il giocatore numero 12 e sono molto felice. In alcune o più partite sarò lì per vedere se possiamo fare qualcosa. Devo recuperare da un problema al polpaccio, ma ho già fatto la fisioterapia e mi sto preparando fisicamente. Voglio accumulare un po' più gol di quelli che avevo".