Il ds è una priorità in casa Juve, c'è Cristiano Giuntoli nel mirino, c'è Giovanni Rossi che guadagna sempre più posizioni. Ma questo non significa che debba necessariamente arrivare il divorzio con Federico Cherubini. Su cui pesa un'inibizione di 16 mesi (fino al 20 maggio 2024), in attesa degli esiti del secondo filone di indagini della Procura Federale. Ma la risoluzione del contratto, in scadenza al 30 giugno 2024, non è affatto scontata: possibile anzi la sua permanenza in società, magari con un ruolo di coordinamento interno e un passo indietro rispetto alla prima squadra.