. Prima della rivoluzione di novembre sembrava ormai definita la volontà di puntare tutto su Giovanni, affiancandolo a Federico, fino al termine dei loro contratti (30 giugno 2024) e poi valutare il lavoro di questa soluzione interna. Poi dopo la rifondazione e il lancio del "governo tecnico", è stato esaminato prima di tutto se cercare un nuovo direttore generale di comprovata esperienza, prendendo tempo sul fronte ds: alla fine la scelta è ricaduta di nuovo internamente con la nomina di Francesco, diventato da gennaio punto di riferimento dell'area sportiva a metà strada tra Maxe Maurizio. Aspettando poi la conferma o l'annullamento dell'inibizione (16 mesi) di Cherubini si è comunque consolidata la volontà di arrivare a un ds puro per completare l'attuale organico dirigenziale e tornare a cercare uomini di calcio.– Contatti in agenda, già ci sono stati e altri ci saranno, per sondare la disponibilità dei profili individuati: disponibilità a sposare la causa bianconera, ad accettare le condizioni economiche e progettuali previste attualmente dalla proprietà, a liberarsi in autonomia se sotto contratto con i rispettivi club. Arriva il Napoli domenica sera all'Allianz Stadium e: teoricamente fuori dai nuovi parametri bianconeri il suo ingaggio (quasi 1,5 milioni l'anno) e liberarsi dal Napoli trovando un accordo con Aurelioa un anno dalla scadenza sembra impresa tutt'altro che semplice.dirigente stimato anche al di là dei rapporti di storica amicizia, pure lui però sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2024 ed è protagonista della rinascita rossonera al fianco di Paolo Maldini e Geoffrey Moncada.rimasto molto legato all'ambiente bianconero, ex capo scout della Juve e oggi presidente del Marsiglia.